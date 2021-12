Inter recebe o Atlético-GO nesta segunda-feira no Beira-Rio

O Inter enfrenta o Atlético-GO nesta segunda-feira (6), às 20h, no Beira-Rio, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Diego Aguirre é o décimo colocado com 48 pontos e nesse momento não estaria classificado para a Libertadores 2022.

Atualmente a diferença para o oitavo colocado é de apenas um ponto, e a decisão das últimas vagas para a Libertadores deve seguir até a última rodada.

Para o confronto diante do Dragão, Aguirre pode contar com o retorno de Rodrigo Lindoso, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. O outro volante titular, Rodrigo Dourado, está de volta após cumprir suspensão no empate contra o Santos.

Sem mais desfalques, um provável Inter tem: Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Carlos Palacios), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Do outro lado, livre do rebaixamento após vencer a Chapecoense, o Atlético-GO até tem chances matemáticas de se classificar para a Libertadores, mas teria que vencer as duas últimas partidas contra Inter e Flamengo e torcer por resultados paralelos. São desfalques do Dragão os jogadores João Paulo e Andre Luís, lesionados.