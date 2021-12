Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio vai até São Paulo enfrentar o Corinthians neste domingo (5), às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo da partida será realizada pela RBS TV, na TV aberta, e pelos canais por assinatura SporTV e Premiere.

Uma derrota para o Corinthians pode sacramentar o rebaixamento do Grêmio para a Série B de 2022. Com 39 pontos conquistados, o Tricolor aparece na 18ª colocação e precisa vencer os dois jogos restantes – o outro é contra o campeão Atlético-MG – e torcer por alguns resultados paralelos.

Pelo lado paulista, o time comandado por Sylvinho ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada e precisa da vitória sobre o Grêmio para confirmar sua classificação. Há também o aspecto histórico do clube. A torcida corinthiana vê a partida diante do Tricolor como a chance de “se vingar” do rebaixamento sofrido pelo Timão em 2007. Na ocasião, pela última rodada do Brasileirão daquele ano, o empate em 1 a 1 entre os dois times rebaixou o Corinthians para a Série B do ano seguinte.

Prováveis Escalações

Diante do Corinthians, Vagner Mancini não contará com um dos seus principais jogadores. Douglas Costa levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e está fora. Jhonata Robert é o provável substituto do camisa 10. Titular da posição, Bruno Cortez volta aos onze iniciais após cumprir suspensão.

Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini

Corinthians: Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier, Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

Informações de Corinthians x Grêmio

Onde: Arena Corinthians, em São Paulo

Data e hora: Domingo (5), às 16h

Onde assistir: RBS TV, Sportv e Premiere

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo