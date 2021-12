Hamilton volta a liderar treino livre na Arábia Saudita; Verstappen é 4º

Lewis Hamilton, da Mercedes, voltou a liderar um treino livre do GP da Arábia Saudita, que ocorre no circuito de rua de Jeddah, da Fórmula 1. No primeiro treino livre, na parte da manhã desta sexta-feira (3), o britânico já tinha sido o mais rápido com 1min29s786 em sua melhor volta. Desta vez, o heptacampeão cravou 1m29s018.

Líder do Mundial de pilotos, o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, fechou em quarto, a 0s195 do líder.

Com 30 minutos de treino, Hamilton já tinha o melhor tempo. Ele fez 1min29s018, e era seguido pelo seu companheiro de equipe Valtteri Bottas com 1m29s079 e Verstappen, com 1m29s213.

Na metade final da prova, quem surpreendeu foi Pierre Gasly, da AlphaTauri. O francês fez um tempo de 1m29s099, desbancando Verstappen e assumindo o 3º lugar no treino.

Faltando menos de cinco minutos para acabar o treino livre, Charles LeClerc, da Ferrari, bateu contra o muro e a sessão foi encerrada. Ele não apresentou machucados aparentes.

Neste sábado (4), o último treino livre acontece na parte da manhã, das 11h às 12h. Já às 14h (de Brasília) acontece o treino de classificação que definirá o grid de largada.