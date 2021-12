Aguirre aguarda julgamento de Patrick para definir time do Inter

O Inter entra em campo só na segunda-feira (6), mas o técnico Diego Aguirre estará atento ao julgamento que ocorre nesta sexta-feira (3) no STJD, envolvendo o meia-atacante Patrick. Após o apito final no Grenal, ele acabou expulso ao pegar um caixão de papel e se envolver em uma confusão com o lateral-esquerdo Cortez. Caso seja punido, pode pegar até 10 jogos de suspensão e Mauricio será o titular. Já quem retorna de suspensão é o volante rodrigo Dourado.