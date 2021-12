Em despedida, Renato Portaluppi diz que não faltou garra e empenho no Flamengo

primeira vez desde que foi demitido pelo Flamengo O técnico Renato Portaluppi se manifestou nesta quinta-feira (2) pela. Em mensagem nas redes sociais, o treinador exaltou o sonho de ter comandado o time carioca, pelo qual brilhou como jogador, e destacou que não faltou "garra e empenho" na equipe.

"Encerro aqui mais um ciclo. Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus. Conquistei não dá forma que eu gostaria, porém, não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos", declarou o treinador, três dias depois do anúncio de sua demissão.

derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no sábado (27), pela final da Copa Libertadores. Ele já havia falado em tom de despedida no vestiário de Montevidéu após aNa ocasião, mostrou certo desânimo e disse que técnico no Brasil só é valorizado quando ganha.

Desta vez, emitiu mensagem sucinta sem reclamações. Apenas agradeceu à diretoria, ao elenco e aos torcedores. "Quero agradecer ao presidente (Rodolfo) Landim, ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela oportunidade e por terem confiado em mim. Agradecer a todos os departamentos do clube que foram muito importantes nessa jornada. Agradecer aos jogadores e {a torcida que, mesmo não sendo da forma que sonhávamos, não deixaram de ter Raça, Amor e Paixão. Isso é Flamengo! Sigo com carinho e admiração pelo Clube de Regatas do Flamengo. Sucesso aos próximos!", afirmou.

Portaluppi deixou o clube com aproveitamento de 72,8%. Foram 38 jogos sob seu comando, com 25 vitórias, oito empates e somente cinco derrotas. Os números, apesar de muito bons, contrastaram com a queda de rendimento na reta final de temporada e a perda de todos os títulos disputados.

Também sob o seu comando, o Flamengo perdeu a final da Libertadores, a corrida pelo tricampeonato do Brasileirão e ainda amargou a eliminação na semifinal da Copa do Brasil em pleno Maracanã com derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR. O técnico ficou menos de cinco meses do time e jamais conquistou a torcida, sempre rebatendo o trabalho do treinador e cobrando melhora que não vinha.