Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

uma derrota nesta noite pode sacramentar matematicamente o rebaixamento tricolor para a Série B de 2022. Em confronto adiado pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe nesta quinta-feira (2) o São Paulo, às 20h na Arena. A depender de resultados paralelos,A transmissão ao vivo do confronto será realizada pelo canal Premiere, via pay-per-view. O SporTV também transmite a partida para todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul.

Atualmente na 18º colocação com 36 pontos e três partidas para disputar, o Grêmio precisará de 100% de aproveitamento no restante do campeonato e secar alguns adversários da parte debaixo da tabela para se salvar do Z-4.

O Tricolor ainda enfrenta o Corinthians, fora de casa, e recebe o provável campeão Atlético-MG, na última rodada.

Prováveis Escalações

Inicialmente sem contar com os suspensos Vanderson, Cortez e Rafinha, o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo para este último e ele foi liberado para enfrentar o São Paulo. Sendo assim, Rafinha e Diogo Barbosa devem formar a dupla de laterais gremistas. O Tricolor também conta com o retorno de Lucas Silva, suspenso na última rodada. Já o São Paulo deve repetir o time que venceu o Sport na última rodada.

Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Informações de Grêmio x São Paulo

Onde: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e hora: Quinta-feira (2), às 20h

Onde assistir: Premiere e SporTV (exceto o RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)