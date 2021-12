Federação Gaúcha de Futebol coloca em debate o futebol na base

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realiza nos dias 9 e 10 de dezembro, a quinta edição do FGF Conecta, a segunda presencial. O “Seminário sobre futebol na base” será ministrado no auditório da entidade, tendo como palestrantes o professor da licença C de formação de treinadores da CBF Academy, Alcides Scaglia, o técnico de futebol e ex-jogador Roger Machado, o professor das licenças A e C de formação de treinadores da CBF Academy e consultor da CONMEBOL, Israel Teoldo, e o auxiliar técnico do Inter, Osmar Loss. A moderação será feita pelo doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano, professor José Cícero Moraes.

Na quinta-feira (9), o professor Alcides Scaglia ministra de forma on-line “Os aspectos didático-metodológicos do ensino/treino do futebol a partir da pedagogia do jogo”. Em seguida, o técnico Roger Machado estará no auditório da FGF para apresentar sua palestra intitulada “Transição do futebol da base ao profissional”.

Na sexta-feira (10), o professor Israel Teoldo apresenta de forma remota o tema: “Como ajudar os jogadores a tomarem decisões mais inteligentes e criativas”. Em seguida, o auxiliar técnico Osmar Loss estará presente para apresentar o painel “Aspectos relevantes na transição do jogador de base ao profissional”.

O curso tem por objetivo capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando ao aperfeiçoamento dos processos de formação e em especial aos aspectos didáticos/metodológicos, tomada de decisão e transição da base ao futebol profissional.

O evento tem como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física, dirigentes, bem como demais interessados na área esportiva.

Atendendo aos protocolos sanitários, será necessário comprovar a vacinação. O uso de máscara nas dependências da FGF é obrigatório.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de dezembro pelo site https://conecta.fgf.com.br/.

Vagas

70 vagas - R$ 120,00 (público em geral)

30 vagas - R$ 60,00 (clubes filiados à FGF)