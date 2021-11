Na Espanha, Eduardo Coudet fala sobre o interesse colorado em seu retorno

A brusca queda de rendimento do Inter no returno do Brasileirão, além do interesse da seleção uruguaia em Diego Aguirre, deve encerrar o segundo ciclo do técnico no Colorado, ao final da disputa do campeonato. Com isso, começam a surgir nomes de possíveis profissionais para assumir a equipe na próxima temporada. Amigo do presidente Alessandro Barcellos, Eduardo Coudet falou sobre a relação com o mandatário e de um possível retorno a Porto Alegre.

O argentino deixou o Inter em novembro de 2020, após aceitar um convite para treinar o Celta de Vigo, da Espanha. Antes do confronto diante do Ebro, pela Copa do Rei, Coudet falou desconhecer o interesse colorado em sua volta. "Sigo falando não só com o presidente do Inter, que é meu amigo, mas tenho relação com muitas pessoas que trabalham no clube. Conversamos frequentemente e eles sabem que tenho contrato até 2024. Não sabia sobre o interesse do Inter. Tenho muitos amigos, mas tenho compromisso aqui até 2024", reforçou.

Coudet deixou o Inter após algumas insatisfações relacionadas a promessas de reforços no elenco, além de outros pontos que não ficaram muito esclarecidos com a antiga gestão de Marcelo Medeiros. Por outro lado, o atual presidente, Alessandro Barcellos, fazia parte da direção, como vice de futebol. Pela proximidade nas funções, o treinador criou uma amizade com o mandatário.

Mesmo com contrato até o final de 2022, a manutenção de Aguirre no cargo não é certa. O desejo da diretoria é de uma renovação, tanto no elenco, como na comissão técnica. Além disso, o baixo rendimento nos últimos jogos compromete a permanência do uruguaio no cargo. Depois de perder contato com a parte de cima da tabela, o Inter tem ameaçada à presença na pré-Libertadores. Para assegurar a vaga no torneio continental, o Colorado precisa vencer o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, no Beira-Rio, e o Bragantino, no dia 9, no fechamento do Brasileirão.