Grêmio tem reunião e busca forças para escapar do abismo

O Grêmio retoma os trabalhos, na manhã desta segunda-feira, com um peso tremendo sobre os ombros. Depois da desastrosa derrota para o Bahia por 3 a 1, na sexta-feira (27), em Salvador, a fuga do rebaixamento deixou de ser uma meta difícil para virar uma façanha improvável.

Além de uma melhora radical de desempenho, será preciso superar o desânimo que não transparece apenas nos jogadores, mas nas falas pós-jogo dos próprios dirigentes.

"Se o Grêmio cair, é porque não pontuou o suficiente, não fez por merecer (escapar). Não vamos tapar o sol com a peneira", disse, no pós-jogo, o presidente Romildo Bolzan. Durante a derrota, era possível ver o atacante Churín, no banco de reservas, chorando diante da situação.

Uma reunião entre jogadores, comissão técnica e dirigentes está marcada para esta segunda-feira. A ideia, segundo o vice de futebol Denis Abrahão, é entender as causas da aparente "apatia" dentro do grupo e tentar uma remobilização em busca dos pontos que faltam. Na quinta-feira (2), o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena, sem contar com os suspensos Vanderson e Cortez. Por outro lado, Jhonata Robert e Lucas Silva voltam a estar à disposição.

Até o final da tarde de domingo, o site Infobola, do matemático e professor da Universidade Federal do Rio grande do Sul Tristão Garcia, calculava as chances de rebaixamento do Grêmio em 96%. Para sonhar com a permanência na primeira divisão, é obrigatório contar com três vitórias nos jogos que restam, contra São Paulo (em casa), Corinthians (fora) e Atlético-MG (casa). Qualquer coisa menos que isso exigiria uma combinação rocambolesca de resultados paralelos para a salvação. Mesmo que vença as três, o Tricolor ainda vai precisar de uma ajuda dos adversários, que terão que tropeçar pelo caminho para que a linha de corte não fique acima dos 45 pontos.

O fim da jornada, ao contrário, parece assustadoramente perto. Pode acontecer, inclusive, já ao final desta semana, caso o Grêmio seja derrotado pelos são-paulinos e os adversários diretos - Juventude (40 pontos), Bahia (40) e Atlético-GO (41) - somem resultados positivos.