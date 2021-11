Palmeiras vence o Flamengo e é o campeão da Libertadores da América

O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 x 1 neste sábado (27) e é o campeão da Libertadores da América. A partida foi realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O time de São Paulo saiu vencendo com um gol de Raphael Veiga no primeiro tempo, mas Gabriel Barbosa empatou para o Flamento e o jogo foi para a prorrogação. Nos acréscimos, Deyverson fez o segundo gol do Palmeiras, garantindo o título.

É a terceira vez que o Palmeiras vence a Libertadores. Os títulos anteriores foram em 1999 e 2020.