Inter x Santos: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Santos neste domingo (28), às 19h, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes voltam a se enfrentar após o empate em 2 a 2, ainda no primeiro turno, na Vila Belmiro. Os torcedores poderão assistir a transmissão ao vivo do jogo no canal por assinatura Premiere.

No confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores da América 2022, os dois times chegam em momentos diferentes. O Santos vem de uma recuperação no campeonato com 3 vitórias nos últimos cinco jogos e passou a sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Já o Inter vem de três derrotas seguidas, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

O fraco desempenho gaúcho resultou na queda de duas posições na tabela e na saída do G-7. Atualmente o Colorado é o nono com 47 pontos, dois à frente do Peixe, que vem logo em seguida na 11ª colocação.

Prováveis escalações

Diego Aguirre tem problemas para escalar o time titular no domingo. O treinador segue sem contar com Daniel, Rodrigo Lindoso e Yuri Alberto, lesionados, e não terá o suspenso Rodrigo Dourado. O Santos também tem dúvidas na escalação inicial, sobretudo no ataque. Diego Tardelli e Marinho são prováveis ausências no jogo após serem substituídos no intervalo da partida contra o Fortaleza.

Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Boschilia, Taison e Patrick; Palacios. Técnico: Diego Aguirre.

Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo; Marquinhos, Vinicius, Felipe Jonathan e Lucas Braga; Gabriel Pirani (Marinho), Ângelo e Marcos Leonardo (Diego Tardelli). Técnico: Fábio Carille

Informações de Inter x Santos

Onde: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data e hora: Domingo (28), às 19h

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)