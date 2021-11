Contra o Santos, Inter inicia luta para se garantir na pré-Libertadores 2022

A queda de rendimento do Inter nesta reta final do Brasileirão pode comprometer, inclusive, uma vaga na fase preliminar da Libertadores. As más atuações do time de Diego Aguirre distanciaram o Colorado da vaga direta. Restando três jogos para o fim da competição, o Colorado tem dois jogos em casa e um fora. O primeiro, no Beira-Rio, será neste domingo (28), às 19h, contra o Santos.

Para voltar a vencer após três derrotas seguidas, Aguirre não contará com Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro amarelo. Após a tentativa de uma formação diferenciada, com Saravia no meio-campo, e algumas trocas que não resultaram efeito no Maracanã, Aguirre pode voltar a uma formação mais convencional diante do Peixe.

Sem poder contar com Lindoso, Aguirre terá problemas para montar o meio-campo. Johnny será titular. Na outra vaga em aberto, Boschilia pode surgir no time. Uma provável escalação colorada: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Boschilia, Taison e Patrick; Palacios. Para a reserva, a dúvida é se Matheus Cadorini será liberado para o jogo decisivo diante do São Paulo, peloBrasileirão sub-20. O Colorado venceu o jogo de ida por 2 a 0 e a partida de volta é neste domingo, às 11h, no Morumbi.