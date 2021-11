Comissão técnica de Tite retoma observações in loco fora do Brasil

Entre os dias 1º e 12 de dezembro, os auxiliares de Tite e o próprio treinador realizarão observações de partidas in loco visando a preparação para a Copa do Mundo do Catar em 2022. A agenda de observações havia sido interrompida devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Acompanhado do coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, e do Auxiliar César Sampaio, Tite estará presente em quatro partidas das quartas de final da Fifa Arab Cup, disputadas entre os dias 10 e 11 de dezembro. "Do ponto de vista técnico, é uma oportunidade de observar oito seleções com possibilidades de enfrentamento numa primeira fase de grupos da Copa do Mundo. São equipes que vêm evoluindo e merecem a nossa atenção", disse Tite. Será a primeira vez que o treinador visitará o país-sede do mundial.

O restante da comissão técnica está escalada para observar jogos na Europa, em países como França, Espanha, Itália e Inglaterra, além de realizarem visitas aos centros de treinamento dos clubes europeus.

Confira a agenda de observações da comissão técnica