Série B: Quatro clubes brigam pela última vaga na elite

A segunda divisão do Campeonato Brasileiro se encaminha para sua última rodada com indefinições para a única vaga restante entre os quatro primeiros classificados para a Série A de 2022 e com duas vagas em aberto na zona de rebaixamento para a Série C.

Goiás Até o momento, Botafogo, Coritiba ejá garantiram a vaga na elite do futebol brasileiro e outros quatro times brigam pela quarta colocação: Avaí-SC (61 pontos), CRB-AL (60 pontos), CSA-AL (59 pontos) e Guarani-SP (59 pontos) estão entre a quarta e a sétima posição, respectivamente. Entre os quatro times, o CRB é o que está há mais tempo sem disputar a primeira divisão - o clube alagoano teve sua última participação em 1984.

Com partidas marcadas para o próximo domingo (28), a partir das 16h, a luta pela última vaga promete ser acirrada até o apito final dos jogos. O time que quiser disputar a Série A em 2022 precisará vencer sua partida e torcer que os adversários de cima tropecem com empate ou derrota na rodada.

Enquanto Avaí e CSA jogam em casa contra Sampaio Corrêa-MA e Brasil de Pelotas, respectivamente, os outros dois terão a dura missão de jogar fora de seus domínios. O CRB visita o Operário-PR, e o Guarani enfrenta o campeão Botafogo.

Na parte debaixo da tabela, três times lutam para fugir do rebaixamento para a terceira divisão - Confiança-SE e Brasil de Pelotas já estão rebaixados. Primeiro fora do Z-4, com 42 pontos, o Remo-PA é o clube com mais chances de se livrar do descenso, já que recebe em casa o rebaixado Confiança.

Londrina-PR (41 pontos) e Vitória-BA (40 pontos), os dois que estariam rebaixados na 17º e 18º colocação, também jogam em casa contra Vasco da Gama e Vila Nova-GO, respectivamente. O Vitória é o time com a situação mais delicada e bastaria um empate do Remo para rebaixar os baianos.