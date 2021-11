Goiás derrota Guarani e garante acesso à Série A de 2022

O Goiás está de volta à Série A, um ano após sua queda. O acesso veio nesta segunda-feira (22) à noite com a vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto era o mais aguardado da penúltima rodada.

A vitória deixou o Goiás na terceira posição, agora com 64 pontos, não podendo ser mais ultrapassado pelo CRB (5º, com 60 pontos) e que só poderá chegar a 63 na última rodada. Assim, os goianos se juntam ao campeão Botafogo e ao vice-líder Coritiba, que também já garantiram o acesso.

Já o Guarani se complicou, mas ainda tem chances matemáticas de acesso. Os paulistas caíram para o sétimo lugar, com 59 pontos. Para subir à Série A, terá que vencer o campeão Botafogo, no Rio de Janeiro, na última rodada, e ainda contar com tropeços dos rivais Avaí (4º), CRB (5º) e CSA (6º).

Com bola rolando, o Guarani teve a iniciativa de ir ao ataque, mas sofreu duro golpe aos sete minutos, quando Élvis cobrou falta do lado esquerdo, a bola desviou no meio do caminho na cabeça de Pablo e foi para no fundo das redes. O goleiro Rafael Martins chegou a tocar na bola antes dela entrar.

Mesmo atrás no placar, o Guarani não se abateu e seguiu melhor em campo, tendo mais posse de bola e arriscando chutes à meta do Goiás. Aos 19 minutos, Régis tabelou com Júlio Cesar dentro da área e o meia finalizou colocado, obrigando Tadeu a defender com a ponta dos dedos, mandando para fora.

Ao contrário do Guarani, o Goiás foi efetivo no ataque e aos 28 minutos definiu o placar. Artur cruzou da esquerda, o goleiro Rafael Martins saiu mal do gol e Nicolas cabeceou para o gol, encerrando um jejum de gols que já durava 14 partidas.

A boa vantagem fora de casa deixou o Goiás tranquilo em campo, enquanto o Guarani seguiu em cima. No segundo tempo não restou alternativa ao Guarani senão seguir no ataque em busca do primeiro gol, mas o goleiro Tadeu estava decidido a não ser vazado. Após o apito final, a tristeza e a frustração tomaram grande parte do Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, um pequno grupo de torcedores esmaraldinos comemoraram o retorno à elite.