Inter: Edenilson é punido com dois jogos pelo STJD e não pega o Fluminense

O Inter sofreu uma baixa de peso para o confronto com o Fluminense, nesta quarta-feira (24), às 21h30min, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o camisa 8 com dois jogos, pela expulsão na partida com o Palmeiras, pela 27ª rodada. Como um jogo já foi pago, ele precisa cumprir mais um.

Conforme o árbitro Bráulio da Silva Machado relatou na súmula do jogo, Edenilson falou: "Vocês vieram aqui para nos roubar, cambada de ladrão". No entanto, como a decisão é em primeiro grau, o departamento jurídico pode recorrer ao Pleno do STJD.

Precisando voltar a vencer, já que foi ultrapassado pelo próprio Fluminense na tabela de classificação, a partida é a tida como de "seis pontos". Além de se distanciar do G-6, o Colorado se vê ameaçado pela aproximação do Ceará e do América-MG na briga por uma vaga direta na Libertadores.

derrota para o Flamengo por 2 a 1, no sábado. Para o duelo com os cariocas, além da baixa de Edenilson, Yuri Alberto segue como dúvida, já que sente dores no pé esquerdo, o que o deixou de fora naA tendência é de que Palacio sigo no time, já que Diego Aguirre aprovou a entrada do chileno como falso 9.





Já o goleiro Daniel, que retomou os treinos com bola, também não tem retorno certo para esta quarta-feira. Sem atuar desde o dia 13 de outubro, Daniel foi substituído por Marcelo Lomba, que vem tendo boas atuações. Após a reapresentação nesta segunda-feira, o Colorado faz um último treino na tarde desta terça, antes do embate com o Flu.