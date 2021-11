Copa Sul-Americana: onde assistir à final entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino

Pela primeira vez na história dois times brasileiros irão se enfrentar na final da Copa Sul-Americana. Athletico-PR e Red Bull Bragantino fazem a decisão, que será realizada neste sábado (20), às 17h, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A partida terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, canal pago disponível nas operadoras Sky, Claro/Net e DirecTV por R$ 39,90 ao mês - também é possível acessá-lo pelos serviços on-line das respectivas empresas.

O Bragantino chega para a final após superar com autoridade o paraguaio Libertad. Aplicou 2 a 0 no jogo de ida, em casa, e 3 a 1 no jogo de volta. Já o Athletico acabou com o sonho do poderoso Peñarol, do Uruguai, de disputar a final em seu país. Venceu por 2 a 1 fora de casa e 2 a 0 na Arena da Baixada.

O time paranaense foi o último brasileiro a conquistar a Sul-Americana, em 2018. Outras três equipes do Brasil já foram campeãs do torneio - Inter, em 2008, e o São Paulo, em 2012.

Em 2016, a Chapecoense viajava para disputar a decisão quando seu avião caiu, o que causou a morte de 71 pessoas - praticamente todos os jogadores, além de jornalistas, membros do clube e funcionários do voo, em uma das maiores tragédias da história do futebol.

A final contra o Atlético Nacional foi cancelada, mas, a pedido do time colombiano, o time catarinense foi declarado campeão.

A final da Sul-Americana de 2021

Jogo: Athletico-PR x Red Bull Bragantino

Onde: Estádio Centenário, no Uruguai

Quando: 20 de novembro, às 17h

Para assistir: Conmebol TV