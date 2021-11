Onde ver a final da Libertadores feminina entre Corinthians e Santa Fe

Com uma campanha perfeita na Libertadores feminina até aqui, o Corinthians enfrentará o Santa Fe, da Colômbia, na decisão do torneio. A final, em jogo único, está marcada para domingo (21), às 20h (horário de Brasília), em Montevidéu (Uruguai). Na televisão, a FOX Sports e a Conmebol TV transmitem a partida. Na internet, o Facebook e os serviços de streaming do Grupo Disney fazem a transmissão.

Na semifinal, o Corinthians goleou o Nacional (URU) por 8 a 0, mas o jogo ficou marcado por um ataque racista. A atacante Adriana foi chamada de "macaca" por uma adversária. A equipe alvinegra então respondeu com gols e gestos de protesto. Já o Santa Fe venceu a também brasileira Ferroviária, nos pênaltis, para chegar à decisão.

As corintianas vão em busca da terceira Libertadores do clube do Parque São Jorge. Antes, venceram em 2017 e 2019.

Em todas as Libertadores femininas disputadas (a primeira foi em 2009), houve apenas uma edição sem um time brasileiro na final. Foi em 2016, quando o Sportivo Limpeño (PAR) venceu o Estudiantes de Guárico (VEN) na partida pelo título.

O Brasil venceu nove e foi vice em três decisões. Em 2019, Corinthians e Santos fizeram uma final 100% brasileira.

Final da Libertadores Feminina

Jogo: Santa Fe (COL) x Corinthians

Quando: domingo (21), às 20h

Onde: Montevidéu, Uruguai

Para assistir: Fox Sports, Conmebol TV, Facebook e Star+ (Grupo Disney)