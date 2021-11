Com desfalques, Inter visita o Cuiabá visando o G-6

O Inter tem, nesta quarta-feira (17), mais uma chance de retornar ao G-6 do Brasileirão. Às 19h, o Colorado entra em campo no Mato Grosso para encarar o Cuiabá, na Arena Pantanal. O problema é que o técnico Diego Aguirre conta com vários desfalques para encarar o time do técnico Jorginho que, no primeiro turno, conquistou um empate sem gols em Porto Alegre.

No setor defensivo, Víctor Cuesta e Moisés estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para a defesa, Kaique Rocha e Mercado brigam pela vaga do argentino. Na lateral-esquerda, Paulo Victor é o sucessor natural. No meio-campo, Rodrigo Lindoso acusou problema muscular e deve ficar de fora, oportunizando que Johnny siga no time.

Mais na frente, outro que fica de fora cumprindo suspensão é Mauricio, 12º jogador do técnico uruguaio. Enquanto isso, o volante Edenilson será reavaliado, já que está com a seleção brasileira e se reapresenta nesta quarta-feira direto em Cuiabá.

A boa notícia é o retorno do artilheiro Yuri Alberto. Depois de ter ficado de fora na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o atacante volta ao time titular. Neste cenário, o Inter pode ser escalado por Aguirre com Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Mercado) e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Palacios e Patrick; Yuri Alberto.

Para voltar ao G-6 da competição, o Colorado conta com uma derrota do Corinthians, que vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, também nesta quarta-feira.