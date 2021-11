Desfalcado, Grêmio joga a vida contra o Bragantino na Arena

O Grêmio enfrenta o RB Bragantino nesta terça-feira, às 18h, na Arena em um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. Com 31 partidas disputadas e apenas 29 pontos conquistados, o Tricolor se encontra na 19ª colocação do Brasileirão, a sete pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento.

O técnico Vagner Mancini tem quatro desfalques para o confronto válido pela 33ª rodada. Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja, com suas respectivas seleções, e Douglas Costa, com lesão muscular na coxa esquerda, são ausências confirmadas. Kannemann, Ruan e Lucas Silva eram dúvida para o jogo, mas os três treinaram normalmente nesta segunda-feira e foram relacionados. O zagueiro argentino, inclusive, chegou a ser desfalque de última hora na derrota para o América-MG, com dores no quadril.

Para a vaga do camisa 10, é provável que Campaz inicie entre os titulares. Sendo assim, um provável Grêmio tem: Grêmio tem: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann (Ruan) e Cortez; Lucas Silva (Thiago Santos) e Sarará; Alisson, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Com foco na decisão da Copa Sul-Americana diante do Athletico-PR, marcada para o sábado (20) às 17h, o técnico do RB Bragantino, Maurício Barbieri, confirmou que fará mudanças no time titular que enfrenta o Tricolor. Sendo assim, é provável que o clube paulista poupe alguns de seus principais jogadores. Um possível time titular tem: Julio Cesar; Weverton, Realpe, Natan e Weverson; Emi Martínez, Luciano e Pedrinho; Gabriel Novaes, Bruninho e Alerrandro.

Depois de tropeçar diante do América-MG, uma vitória sobre o clube paulista se tornou obrigatória caso o Grêmio queira se manter na briga para permanecer na Série A em 2022. Uma derrota pode aumentar a diferença para o primeiro colocado fora do Z-4 para nove pontos. Atualmente as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o time comandado por Vagner Mancini tem 94,8% de chance de ser rebaixado.

Para atingir os 44 pontos considerados suficientes para um clube se livrar do rebaixamento, o Grêmio tem a difícil missão de vencer cinco das próximas sete partidas a serem disputadas na reta final do campeonato.