Tite convoca Edenilson para o jogo contra a Argentina

Tite voltou a convocar Edenilson Sem contar com Casemiro, suspenso por três cartões amarelos,e o jogador estará no time que enfrenta a Argentina, na próxima terça-feira (16), às 20h30min, em San Juan-ARG. O meia colorado já esteve nas duas últimas convocações do treinador.

Edenilson só se apresenta à Seleção no domingo (14). Antes disso, ele ainda atua pelo Inter no confronto diante do Athletico-PR, no sábado (13) às 19h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como nas outras oportunidades, o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas, tendo em vista que o substituto natural de Casemiro na Seleção Brasileira é Fabinho, do Liverpool-ING.

O meia será apenas o segundo jogador que atua em clubes brasileiros na delegação canarinha. A ausência de jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro já estava prevista e a única exceção havia sido o goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio. Ainda assim, conforme a nota divulgada pela CBF, os clubes brasileiros já estavam cientes de que eventualmente algum de seus atletas poderiam ser convocados caso ocorressem lesões ou suspensões dentro da lista original, como foi o caso de Casemiro.

Classificada para a Copa do Mundo do Catar em 2022, a Seleção Brasileira realiza mais três treinamentos em São Paulo antes de viajar para San Juan-ARG, na segunda-feira (15), para o último jogo do ano contra a Argentina.