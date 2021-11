Presidente do América-MG alivia atrito com Vagner Mancini

reencontro de Vagner Mancini com o América-MG. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro vai marcar oO treinador pediu demissão do clube mineiro, em outubro, para assumir o Grêmio e liderar o desafio da briga gremista contra o rebaixamento.

À época, a decisão do técnico não gerou só surpresa no Independência. Incomodou a diretoria. Mas agora a cúpula ensaia uma espécie de perdão. E aos olhos do presidente americano, o antigo funcionário pode até estar repensando a escolha tomada no mês passado.

"Talvez o Mancini esteja até arrependido. Não nos falamos recentemente, ele está vendo o América de longe, mas sabe o que temos aqui, o que criamos aqui, o ambiente que o clube possui", disse Alencar da Silveira Júnior.

Mancini trocou o América, então 11º colocado na tabela, para assumir o Grêmio, penúltimo na classificação. No Tricolor, o treinador tem duas vitórias e quatro derrotas. Na equipe mineira, saiu com sete vitórias, nove empates e cinco derrotas em 21 jogos.

O dirigente, de todo modo, afirma que, da parte do clube, o técnico será bem recebido no retorno a Belo Horizonte às 18h30min deste sábado (13), no Independência. Isso só não quer dizer que a torcida nas arquibancadas não possa pensar diferente.

"O Vagner foi importante aqui, fez um bom trabalho. Será sempre bem-vindo. Ele colaborou e a gente só tem a agradecer por aquilo que fez. A torcida, talvez, pegue no pé dele. Mas a gente virou a página aqui", afirmou.

Quando o Grêmio optou pela saída de Felipão, em 11 de outubro, o presidente do América chegou a reclamar em postagem no Twitter do assédio dos gremistas, que não haviam ainda fechado com Mancini. Também deu garantias sobre a permanência do técnico, mas acabou desmentido horas depois.

"No calor do momento, eu disse aquilo, mas passou. Sinceramente? Eu fui surpreendido, sim, com a saída dele. Mas vida que segue. O América é maior do que qualquer um de nós, ele e eu. Vamos enfrentar um técnico que nos conhece bem, mas o Marquinhos Santos pode surpreendê-lo, com certeza", disse.

Com seu novo treinador, Marquinhos Santos, ex-Juventude, o América soma três vitórias e tem apenas uma derrota para o líder Atlético-MG. A equipe faz contas não só para garantir a permanência da Série A, mas também já de olho em uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022.

"A gente precisa destes três pontos contra o Grêmio para encaminhar a nossa vida e depois passar a pensar em coisas maiores", emendou Silveira Jr., que ainda refutou clima de vingança ou mágoa com o antigo treinador para o reencontro.

"Minha relação sempre foi muito boa com o Mancini, e a verdade é que ele nos ajudou muito aqui, desde que chegou. A relação era de respeito. O Mancini é um cara do bem, uma grande pessoa", elogiou o dirigente mineiro.