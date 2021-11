Leonardo Gaciba deixa o comando da Comissão de Arbitagem da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou por meio de nota nesta sexta-feira (12) que deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, iniciando com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem, com a saída de Leonardo Gaciba, até então, Presidente da Comissão de Arbitragem.

De acordo com a CBF, o Presidente em exercício, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com Gaciba e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.

Em nota, a CBF agradeceu a Gaciba, ex-árbitro gáucho, pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF. Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, também ex-árbitro, Alício Pena Júnior.