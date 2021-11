Rebeca, Rayssa e Ítalo estão entre os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico

Cinco campeões olímpicos são os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico de 2021, que será entregue pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) no dia 7 de dezembro em Aracaju (SE). No masculino concorrem Ítalo Ferreira, Isaquias Queiroz e Hebert Conceição. No feminino, Rebeca Andrade, Ana Marcela Cunha e Rayssa Leal, skatista que foi prata em Tóquio. Todos os demais ganharam medalha de ouro.

Os finalistas foram definidos a partir da votação de um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, membros da Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. Os vencedores já estão apontados, mas só serão conhecidos na cerimônia do mês que vem.

Dos atletas que seguem na disputa do "Atleta do Ano", dois já venceram o prêmio. Isaquias Queiroz foi o escolhido no masculino em 2015, 2016 e 2018, e está buscando o quarto troféu. Em 2019, o vencedor foi o ginasta Arthur Nory. No feminino, Ana Marcela Cunha venceu em 2015 e 2018. A última escolhida foi Bia Ferreira, em 2019, uma vez que o evento não foi realizado no ano passado.

Agora, a disputa entre as mulheres conta com três atletas que obtiveram enormes resultados em 2021. Rebeca Andrade ganhou um ouro e uma prata na Olimpíada e repetiu a dobradinha no Mundial, onde só não conquistou mais medalhas porque não disputou o solo.

Ana Marcela Cunha enfim ganhou seu ouro olímpico, consagrando-se como uma das maiores da história das águas abertas, enquanto Rayssa Leal foi prata em Tóquio e está dominando o circuito mundial de street.

No masculino, os três finalistas foram campeões olímpicos. Hebert Souza, com um nocaute na final olímpica do boxe. Isaquias Queiroz com enorme folga sobre todos os outros concorrentes em sua prova na canoagem. E Ítalo Ferreira na estreia do surfe como modalidade olímpica.

Também nesta quinta-feira (11) o COB anunciou os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico em cada modalidade. Neste caso, as confederações indicaram três finalistas e os votantes ficavam restritos a escolher um desses três nomes -na ginástica rítmica, por exemplo, não havia como votar em Bárbara Domingos, primeira brasileira finalista de Mundial no individual geral.

Bronze em Tóquio, Alison dos Santos venceu no atletismo, apesar da concorrência de Thiago Braz, também medalhista. No judô a escolhida foi Mayra Aguiar, enquanto Bruno Fratus venceu na natação. No vôlei, a atleta do ano é Fernanda Garay, enquanto Richarlison ganhou no futebol e Clarissa no basquete.

Confira a lista completa de vencedores do Prêmio Brasil Olímpico em cada modalidade: