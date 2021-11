FGF e Frente Negra Gaúcha promovem evento sobre o Dia da Consciência Negra

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) promove o evento "Cinquentenário do 20 de Novembro como Dia da Consciência Negra", realizado pela Frente Negra Gaúcha (FNG). A série de painéis e debates acontece no dia 16 de novembro, das 15h às 18h, na sede da entidade.

O encontro tem por objetivo oportunizar um momento de debate e reflexão a respeito do papel do negro e sua contribuição para a transformação social do Brasil, sua participação na história do Futebol Gaúcho e a persistente presença do racismo no futebol.

O evento será dividido em três temas:

- "O panorama histórico da participação do negro na sociedade brasileira", com o Dr. Antônio Carlos Cortês, advogado, escritor e cofundador do Grupo Palmares, e a Dra. Gisele Müller Monteiro, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, da Saúde e da Proteção Social.

- "Inserção do negro na história do futebol gaúcho", com o Dr. José Antônio dos Santos, autor do livro "A Liga da Canela Preta", e o jornalista Renato Dornelles;

- "Presença do racismo no futebol, suas manifestações, consequências e combates", com Dra. Sandra de Deus, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Del. Andrea Mattos, Delegada da Delegacia Especializada de Combate a Intolerância.

INSCRIÇÕES: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexbdBxe72etAoYuSDvN6hWEMdJ8oDYEJMlRkBXbjFHV63ROg/viewform

PERGUNTAS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpgSuf8TLEORXJqlSN-A1Yn4MVdjwGbthTC6ntrRKlkkr5xw/viewform