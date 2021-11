Inter - O clube informou nesta quarta-feira (10), com profunda tristeza, o falecimento do ex-jogador colorado João Crescêncio O clube informou nesta quarta-feira (10), com profunda tristeza, o, também conhecido como Russo, aos 102 anos de idade. No Clube do Povo, ele fez parte do Rolo Compressor, na década de 1940, do qual era a última lenda viva.

Série B - No fechamento da 35ª rodada, nesta quinta-feira (11), jogam, às 19h, Sampaio Corrêa-MA x Vila Nova-GO e Ponte Preta x Botafogo.

PSG - Aminata Diallo, meia do time feminino do clube e da seleção francesa de futebol, foi presa, nesta quarta-feira, pela polícia. A jogadora foi detida enquanto a polícia investiga se ela teve participação em uma agressão a Kheira Hamraoui, também meia do PSG. Ela teria sofrido uma emboscada na noite do dia 4, sendo agredida. Por conta dos ferimentos, Kheira ficou de fora e Aminata foi a titular no clube e convocada para o lugar da companheira na seleção.

Fórmula 1 - O governador João Doria celebrou nesta quarta-feira o retorno da categoria a São Paulo, no fim de semana, após a cidade ficar sem o GP em 2020 em razão da pandemia de Covid-19. Em entrevista coletiva com a presença do CEO do GP, Allan Adler, Doria exaltou o retorno financeiro que pode chegar a R$ 1 bilhão somente neste ano.