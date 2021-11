Grêmio: Rafinha é condenado por um jogo, mas está liberado para encarar o América-MG

As vezes questionado pela torcida, em outras, bastante elogiado pelo técnico Vagner Mancini, Rafinha está apto para enfrentar o América-MG, sábado (13), em Belo Horizonte, na luta contra o rebaixamento pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira (10), em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o lateral-direito recebeu apenas um jogo como punição pela confusão com o gandula na derrota para o Santos por 1 a 0, pela 25ª rodada, no dia 10 de outubro, na Vila Belmiro.