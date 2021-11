Pedro Geromel enaltece luta do Grêmio para voltar a vencer no Brasileirão

luta do Grêmio na noite desta terça-feira (9), na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0 Capitão e um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Pedro Geromel enalteceu a, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor sabe que a situação do Tricolor é bastante delicada, mas se apega às chances de permanência que ainda existem e prometeu entrega de todo o grupo para livrar o time do rebaixamento.

"A gente vem trabalhando sério, muito pesado. Sabemos que tem sido um ano bastante difícil, mas enquanto tiver chances a gente vai lutar, vai se entregar até o final", garantiu o zagueiro, na saída do gramado na Arena do Grêmio.

Com esta vitória, o time gaúcho encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas. Foi também a segunda vitória sob o comando de Vagner Mancini, contratado justamente com a missão de livrar o clube da Série B de 2022.

Nas projeções da diretoria, o time precisa vencer cinco dos oito jogos que ainda restam no returno para garantir a permanência no Brasileirão. O Grêmio é o penúltimo colocado, agora com 29 pontos. Seis pontos atrás do Santos, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento.