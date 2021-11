Brasileirão: Inter tem baixas para o clássico com o Juventude nesta quarta-feira (10)

após a vitória por 1 a 0 no Grenal 434 Com o clima leve, com ares de dever cumprido,, o Inter ainda tem a missão de conseguir uma vaga direta na próxima Libertadores da América. E para seguir na caça do sexto colocado, o Corinthians, que está três pontos à frente, o Colorado precisa vencer o Juventude, nesta quarta-feira (10), às 21h30min, no Alfredo Jaconi.

Para que a tarefa seja cumprida, o técnico Diego Aguirre tem algumas baixas para enfrentar o time da Serra gaúcha. Na lateral-direita, Saravia recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Com isso, Mercado assume a vaga. Mais à frente, Patrick foi expulso na confusão na comemoração da vitória colorada junto à torcida.

Além destas duas suspensões, Aguirre tem dúvida sobre Taison, que pode ser poupado, já que precisou ser substituído no Grenal após sentir uma dor de cabeça. Na reapresentação desta segunda-feira, o autor do gol da vitória sobre o rival não participou da corrida ao redor do gramado.

Para o gol, Daniel não deve retornar. Ele segue se recuperando de uma fissura na costela. Dessa forma, Marcelo Lomba mantém a titularidade. Nesta terça-feira, Aguirre comanda o último e único treino tático antes do duelo com o Ju.

O adversário colorado não vence há sete jogos e vem de três empates seguidos em casa. Primeiro clube na zona da degola, o time do técnico Jair Ventura precisa desesperadamente voltar a vencer.