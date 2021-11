Al-Sadd anuncia saída do técnico Xavi rumo ao Barcelona

O Al-Sadd anunciou, nesta sexta-feira (5), a saída do técnico Xavi Hernandéz rumo ao Barcelona. O ex-jogador deve ser anunciado pela equipe espanhola, onde é considerado ídolo, em breve. A mudança confirma o que foi especulado pela imprensa local, que cravou que o acerto seria realizado nesta sexta entre as partes.

"A administração do Al-Sadd concordou com a mudança de Xavi para Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato. Concordamos em cooperar com o Barcelona no futuro. Xavi é uma parte importante da história de Al-Sadd e desejamos a ele muito sucesso", publicou o time do Catar.

"Xavi nos informou há poucos dias sobre seu desejo de ir para Barcelona neste momento específico, devido à fase crítica que o clube de sua cidade está passando, e nós entendemos isso e decidimos não ficar em seu caminho", prosseguiu.

O ex-camisa 6 retorna ao Barça depois de seis anos desde que deixou o clube para jogar justamente no Al Sadd. Unanimidade na Espanha, Xavi se aposentou dos gramados em 2019 e, na sequência, assumiu como técnico do clube catariano.

Barça e Al Sadd, inclusive, negociaram até chegarem a um acordo por Xavi, que tinha contrato com os cataris até junho de 2023. O clube espanhol enviou uma comitiva de dirigentes a Doha. Porém, antes do acerto, o presidente Turki Al-Ali, disse que estava empenhado em manter o treinador.

Como jogador, Xavi foi multicampeão pelo Barcelona. Ele ganhou quatro títulos da Liga dos Campeões, dois do Mundial de Clubes, oito do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, entre outras conquistas. Já como técnico, levou sete títulos com o Al Sadd.