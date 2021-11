FGF Conecta debate Inteligência emocional para a liderança

Na segunda-feira (8), o FGF Conecta realiza, às 19h, mais um encontro virtual. Dessa vez, o tema da live será “Inteligência emocional para a liderança”, com o professor de educação física e treinador comportamental, Leo Berlese. A moderação será feita pelo doutor em Ciências do Desporto e mestre em Ciência do Movimento Humano, professor José Cicero Moraes.