Se recuperando de lesão, Daniel ainda é dúvida do Inter para o Grenal

Principal desfalque do Inter nas últimas quatro partidas, Daniel segue em recuperação de uma fissura na costela desde 18 de outubro. O clube ainda observa a evolução do jogador para saber sua condição para o clássico Grenal de sábado (6), às 19h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Brasileiro.

O Colorado ainda não venceu no Brasileirão sem o goleiro. Em seis ocasiões, foram três empates e três derrotas, incluindo a atual sequência negativa de quatro jogos sem vencer. Com Daniel em campo, o aproveitamento sobe para 55,07%, enquanto que sem ele, cai para 16,66%.

Desde que conquistou a titularidade em junho, Daniel disputou 23 partidas no Brasileirão e sofreu 19 gols, uma média de 0,82 gols por partida. Além disso, terminou sem ser vazado em dez oportunidades. Nos seis confrontos que ficou de fora, o Inter sofreu 12 gols, uma média de dois por partida.

Sem saber se poderá contar com seu goleiro titular, a boa notícia para Diego Aguirre são os retornos do lateral-direito Heitor e do atacante Matheus Cadorini. Ambos estão recuperados de lesão e voltaram a treinar nesta quarta-feira. Já Moisés, com lesão na coxa esquerda, e Yuri Alberto, com problema no tornozelo esquerdo, seguem em tratamento e também são dúvidas para o clássico.