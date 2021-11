Keno Marley garante medalha no Mundial de Boxe

Keno Marley derrotou o polonês Sebastian Viktorzak, por unanimidade, na categoria até 86 kg nesta terça-feira (2) e se classificou para as semifinais do Mundial de boxe masculino disputado na Sérvia. Com isto garantiu, ao menos, uma medalha de bronze na competição.

Com uma estratégia paciente, Keno Marley (86kg) passou para as semifinais do Mundial de Boxe. Confira: https://t.co/XGLCnQgY3n #AIBAWCHS2021 #Boxe

: AIBA International Association Boxing Family — Conf. Bras. de Boxe (@cbboxe) November 2, 2021

Agora, o atleta baiano enfrenta o belga Victor Schelstraete, a partir das 9h (horário de Brasília) desta quinta-feira (4), em busca de uma vaga na grande decisão.

Já os outros atletas do Brasil a subirem no ringue nesta terça, Michael Douglas (54kg) e Wanderson Oliveira (67kg), não venceram pelas quartas de finais e deram adeus ao Mundial.