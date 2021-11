Guardiola deseja boa recuperação a Agüero e recomenda 'cuidado para toda a vida'

Sérgio Agüero foi jogador de Pep Guardiola desde a temporada de 2016 até o meio deste ano no Manchester City. Saiu para o Barcelona, mas o treinador espanhol sempre teve um carinho e admiração pelo argentino e fez questão de mandar uma mensagem desejando boa recuperação após o quadro de arritmia cardíaca apresentado pelo atacante.

Em coletiva nesta terça-feira (2) para falar sobre o jogo com o Brugge pela Liga dos Campeões, Guardiola revelou que mandou mensagem para o agente de Agüero, internado em um hospital na Espanha após sentir dores no peito em jogo do Campeonato Espanhol contra o Alavés, sábado, no Camp Nou.

"Mandei uma mensagem para o agente dele, é uma notícia complicada para Agüero e sua família. Desejo a ele uma boa recuperação, não importa o tempo que demore. Ele está em boas mãos e os médicos vão cuidar dele", afirmou Guardiola. Quando ele voltar, se puder jogar, tudo bem, mas ele precisa ter cuidado e estar bem para o resto da vida."

Agüero ficará ao menos três meses afastado dos gramados realizando tratamento de recuperação da arritmia cardíaca com o Dr. Josep Brugada. Só depois passará por reavaliação no Barcelona para saber se terá condições de retornar aos campos.

"A saúde é muito mais importante do que qualquer outra coisa", enfatizou Guardiola. Muitas outras pessoas ligadas ao futebol de solidarizaram com Agüero, de 33 anos, que fez questão de garantir que está bem. Até jogadores rivais, como Modric, do Real Madrid, fizeram questão de mostrar apoio ao argentino.

"Estou bem e com muito ânimo para enfrentar o processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e carinho que fazem meu coração ser hoje mais forte", agradeceu Agüero em suas redes sociais.