Com mudanças, Grêmio tenta sair da crise contra o líder Atlético-MG

Depois da derrota do último domingo (31) para o Palmeiras A situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro é dramática., o Tricolor está congelado nos 26 pontos, em penúltimo na tabela, a mais de duas rodadas de distância da saída do abismo. E o treinador Vagner Mancini deve promover mudanças no time que enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h, em partida atrasada do Brasileirão.

Seja como for, nada de feriado para os lados da Arena. A terça-feira (2) foi de treino pela manhã, logo antes de embarcar para Belo Horizonte, onde o Grêmio tem a indigesta tarefa de encarar o líder do campeonato. A atividade indica a entrada de Lucas Silva no lugar de Jean Pyerre, suspenso, e uma formação de três volantes, dando a Villasanti mais liberdade para atacar. Pela ponta, há a possibilidade de Ferreira retomar a titularidade, no lugar de Alisson.

Reintegrado ao elenco, Borja foi relacionado e deve jogar no lugar de Diego Souza, enquanto Cortez permanece no time, substituindo o até então improvisado Rafinha. No lugar de Kannemann, suspenso, Ruan vai para a zaga. Uma provável escalação teria Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti; Alisson (Ferreira), Borja e Douglas Costa.