Arfoc e Sindicato dos Jornalistas repudiam agressão sofrida por fotógrafos na Arena

A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (Arfoc-RS), assim como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors), divulgaram, neste domingo (31), uma nota de repúdio pela agressão sofrida por alguns profissionais da imprensa que estavam trabalhando na cobertura da partida entre Grêmio x Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O fato se deu assim que os times deixavam o campo de jogo. O meia-atacante Raphael Veiga, do Palmeiras, precisou deixar a área onde estava concedendo entrevista às pressas. Enquanto isso, torcedores do Grêmio invadiram o gramado e se dirigiram ao túnel de acesso aos vestiários. Eles quebraram equipamentos de trabalho de profissionais, agrediram fotógrafos e destruíram a cabine do árbitro de vídeo.

O clube já se manifestou, afirmando que está trabalhando na busca da identificação dos agressores.

Leia a íntegra da nota:

NOTA DE REPÚDIO

A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC-RS) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors) vêm a público lamentar o fato ocorrido na data de hoje (31/10/2021) na Arena do Grêmio, durante a partida realizada entre o time da casa e o Palmeiras. Torcedores invadiram o gramado, quebraram materiais de profissionais associados à ARFOC-RS e ao Sindjors, e colocaram sua segurança em risco. Situações como essa são deploráveis e não podem voltar a ocorrer. Uma minoria dos torcedores presentes estragou o espetáculo e causou danos aos profissionais da imprensa que estavam trabalhando no local. A agressão aos repórteres fotográficos, cinematográficos e aos jornalistas é agressão à liberdade de expressão e à própria democracia. Sempre buscando a defesa dos interesses dos associados, a ARFOC-RS e o Sindjors zelam pelo cumprimento da Lei quanto aos direitos dos repórteres fotográficos, cinematográficos e jornalistas. Nesse sentido, a Assessoria Jurídica das instituições está à disposição dos associados para que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de reparar os danos por ele sofridos.

Vera Daisy Barcellos - Presidenta do Sinjors e Rodrigo Ziebell - Presidente da Arfoc-RS