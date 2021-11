Desfigurado, Inter é batido pelo São Paulo no Morumbi

Um Inter desfigurado, com apenas cinco titulares, não teve forças para enfrentar o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 29ª rodada do Brasileirão. A última baixa ocorreu no aquecimento: Yuri Alberto sentiu um desconforto no tornozelo esquerdo e foi cortado da partida. A vitória do tricolor paulista por 1 a 0 ficou barata, pelas chances perdidas pelos donos da casa. Agora, tudo é Grenal. No próximo sábado, o Inter recebe o Grêmio, às 19h, no Beira-Rio. Mesmo com a derrota, o Colorado pode perder apenas uma posição na classificação.

Com uma escalação desencontrada, o Inter sofreu um gol logo aos quatro minutos: Reinaldo encontrou Gabriel Sara na entrada da área. Ele avançou e bateu cruzado, na saída de Marcelo Lomba. Com facilidades, o São Paulo acumulou chances perdidas com Rigoni, Reinado, Gabriel Sara e Igor Gomes.

O Inter assustou com Boschilia, aos 15, e com Lindoso, aos 30, que acertou o travessão, mas não passou disso.

Com poucas opções no banco, Diego Aguirre colocou Kaique Rocha, Caio Vidal e Gustavo Maia na etapa final, mas quem seguiu perdendo gols foi o São Paulo.

Os gaúchos chegaram em lances esporádicos, com chutes de fora da área, mas sem sucesso.