Série B - Resultados do fechamento da 32ª rodada: Operário-PR 2x1 Avaí, Vasco 1x3 CSA, Ponte Preta 0x0 Vitória e Confiança-SE 0x2 Londrina. Nesta segunda-feira, na abertura da 33ª rodada, às 19h, no Mineirão, tem Cruzeiro x Vila Nova-GO.

Série C - Pela 5ª e penúltima rodada do Grupo D, no sábado, teve Manaus 1x2 Tombense. Em Erechim, o Ypiranga bateu o Novorizontino por 3 a 2. Com os resultados a Tombense já se garantiu na Série B, em 2022. Na última rodada, os outros três times brigam pela outra vaga.

Divisão de Acesso - Pelos jogos da volta das quartas de final, no sábado, às 16h, teve Veranópolis 0x1 Avenida e Lajeadense 4x0 Cruzeiro. No domingo, teve União Frederiquense 4x1 São Paulo-RG. Avenida, Lajeadense e União Frederiquense avançam à semifinal.

MMA - O brasileiro Glover Teixeira conquistou o cinturão dos meio-pesados do UFC no sábado, com uma vitória sobre o polonês Jan Blachowicz, em Abu Dhabi. Glover se tornou o segundo campeão mais velho na organização.

Skate - Rayssa Leal está cada vez mais dominante no skate street. No sábado, a brasileira de 13 anos venceu a segunda etapa da temporada 2021 da Street League Skateboarding (SLS). No masculino, o brasileiro Felipe Gustavo ficou em terceiro lugar, na etapa de Lake Hanasu, no Arizona (EUA).