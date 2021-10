Aos 42 anos, Glover Teixeira faz história e é campeão meio-pesado do UFC

Glover Teixeira é histórico. O brasileiro de 42 anos entrou para a história do MMA neste sábado ao derrotar o polonês Jan Blachowicz e conquistar o cinturão dos pesos meio-pesados (até 93 quilos) no UFC 267, realizado na Ilha da Luta, em Abu Dabi.

O mineiro é o mais novo campeão brasileiro da modalidade. Ele garantiu que não contaria com a decisão dos juízes. E foi o que fez. Glover aplicou o famoso golpe mata-leão no segundo round para tirar o cinturão das mãos de Blachowicz. Com o resultado, seu cartel agora é de 33 vitórias e apenas sete derrotas. O lutador brasileiro venceu seus últimos seis compromissos na entidade.

Desde o começo da luta Glover deixou claro qual seria sua estratégia: levar a luta para o chão. Blachowicz é um lutador que explora o combate em pé, então o brasileiro sabia muito bem como surpreender o polonês. No primeiro round, Glover levou a luta para o chão logo no início, mas sem encaixar grandes golpes.

No segundo e último assalto, Blachowicz tentou usar seu ponto forte e encaixou alguns golpes no brasileiro, que os defendeu bem. Glover teve dificuldades em levar para o solo nesta etapa, pois o polonês estava se defendendo bem. Os dois seguiram na trocação até que o brasileiro acertou um lindo cruzado de esquerda, crucial para o resultado final. Blachowicz sentiu, Glover foi para suas costas e encaixou o mata-leão.

"Nunca desista dos seus sonhos", disse Glover, em inglês, após se sagrar campeão e faturar o cinturão. "Não importa o que as pessoas digam, não as ouça. Elas tentam te colocar para baixo. Não ouça essas pessoas negativas. Acreditem em si mesmos e continuem em frente", finalizou.