Leitura e novos hábitos levam Glover Teixeira à luta pelo cinturão do UFC neste sábado (30)

Nos meses que antecederam à luta em que Glover Teixeira possivelmente terá a última chance de conquistar o cinturão no UFC, o lutador se dividiu entre treinar e ler, uma combinação de hábitos que incorporou ao seu cotidiano durante o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19.

A "Autobiografia de um Yoga", escrita por Paramahansa Yogananda (1893-1952), um índio que divulgou o yoga nos Estados Unidos na primeira metade do século 20, esteve à frente do brasileiro durante este mês em que enfrentará o polonês Jan Blachowicz, 38 anos, em disputa válida pelo cinturão meio-pesado do UFC, neste sábado (30), em Abu Dhabi - o canal Combat mostra o card principal a partir das 15h.

Será a segunda chance do brasileiro ser campeão da categoria até 93kg. Em 2014, ele perdeu sua primeira oportunidade ao ser derrotado pelo norte-americano Jon Jones. Passados sete anos, o mineiro acredita que a experiência adquirida com a derrota aliada à mudança de hábitos podem ser decisivos para o seu sucesso.

“Quando veio a pandemia, tive que parar de treinar, fiquei isolado naquele tédio e foi aí que comecei a ler. Percebi que as pessoas não têm controle sobre nada nesta vida e comecei a mudar meu astral, relaxei e me dediquei à reflexão sobre a vida ”, revelou Glover.

Assim, o brasileiro chegou à conclusão de que era preciso mudar de posição em relação aos treinos para poder se manter em alto nível a partir dos 40. O lutador completou 42 anos nesta quinta-feira (28).

“Acho que perdi algumas lutas por causa de muito treino, porque passei do limite, que é o overtraining. Tenho certeza que tive alguns problemas com isso”, contou o lutador. "Agora posso treinar melhor e focar mais. Com a leitura, eu tiro todos aqueles pensamentos sem pé nem cabeça, que vão e voltam."

Mas algo ainda permeia os pensamentos do mineiro: conquistar o inédito cinturão dos meio-pesados. Por outro lado, isso não é mais o que determina o sentimento de realização pessoal do mineiro. "Agora, eu curto mais a jornada, o treino, o dia a dia, eu curto o descanso. Antes, eu ficava o tempo todo com o cinturão na cabeça e treinava pensando nisso. Isso atrapalha o atleta", reconhece.

A experiência profissional também o fez mudar o volume dos treinamentos. Na época em que lutou contra Jon Jones, chegava a fazer até nove treinos por semana em alta intensidade. Atualmente, para preservar o corpo, alterna entre três treinos fortes e três com exercícios mais leves.

Glover recorda que tinha entre 17 e 18 anos quando decidiu deixar a cidade de Sobrália, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais, rumo aos Estados Unidos. Na época, ele entrou no país atravessando a fronteira pelo México, com ajuda de "coiotes", que vendem a travessia ilegal. Em 2008, o lutador perdeu a chance de assinar um contrato com o Ultimate por sua condição de ilegal no país e acabou sendo deportado quando as autoridades locais tiveram conhecimento da situação.

De volta ao Brasil, ficou três anos em Sobrália, até o final de 2011, período que durou o processo burocrático, inclusive o pagamento de multa, até a obtenção do green card que permite que estrangeiros residam e trabalhem permanentemente em os EUA.