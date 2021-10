Sky Brown, jovem promessa do skate mundial, disputa torneio de surfe no Brasil

Medalha de bronze no skate park das Olimpíadas de Tóquio, a nipo-britânica Sky Brown, de apenas 13 anos, não se destaca apenas nas pistas. Versátil nos esportes radicais, ela virá ao Brasil para disputar uma competição de surfe, o LayBack Pro, entre os dias 10 e 14 de novembro. O evento terá outros grandes nomes do cenário esportivo mundial.

Um deles é o havaiano Jackson Dorian, de apenas 15 anos. Ele é filho de Shane Dorian, uma lenda do surfe. A competição, que será realizada na Praia Mole, em Florianópolis, contará com 176 surfistas de nove países, sendo sete deles atletas olímpicos que mostrarão suas habilidades nas praias brasileiras.

Além de Sky Brown, estarão presentes outros atletas que estiveram no Japão para as Olimpíadas: a brasileira Silvana Lima, a peruana Daniella Rosas, o equatoriano Dominic Barona, o argentino Leandro Usuna, o peruano Miguel Tudela e o chileno Manuel Selman.

O evento pode ainda contar com a presença do skatista Pedro Barros, que é surfista amador nas horas de descanso. O medalhista de prata nas Olimpíadas é dono da LayBack, que batiza uma cerveja e também uma franquia familiar, com pistas de skate em diferentes cidades do país. Pedro, porém, deve apenas prestigiar o evento, sem competir.

O LayBack Pro marca o retorno de etapas que até então estavam fora do calendário do Circuito Mundial de Surf, principal campeonato da modalidade. Florianópolis não sedia um evento da WSL há cinco anos e a Praia do Mole, há 11 anos. Além disso, volta à Billabong, promotora do torneio, que patrocinou a fase brasileira do WSL Championship Tour até 2014.