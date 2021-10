Neymar foi desfalque em 47% das partidas desde que chegou ao PSG

A esperança do torcedor do Paris Saint-Germain de ver o trio Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé em campo regularmente nesta temporada também depende da condição física do brasileiro, que perdeu 47% dos jogos do clube desde que se mudou para a França, em 2017. Até o momento, o atacante atuou em 124 dos 233 jogos do PSG.

Na atual temporada, o trio está junto em apenas seis dos 15 jogos do tempo parisiense: Mbappé disputou 14, Neymar jogou oito e Messi, sete.

Os desvios de Neymar não são novidade nesta temporada. O brasileiro chegou a disputar 60% das partidas do PSG em qualquer uma de suas cinco temporadas no futebol francês. Seu melhor desempenho foi em 2019/2020, quando disputou 27 dos 49 jogos do clube (57%). O Campeonato Francês foi a competição em que o camisa 10 mas dividiu o tempo: dos 109 jogos em que não esteve em campo, 76 foram no torneio nacional (69%).

Lesões foram o principal motivo de tantos desfalques. Muito perseguido, o brasileiro sofreu muitas lesões e já apresentava vários hematomas: torção no tornozelo, fissura no pé, dores na coxa e até lesão na costela.

Para a virada do Paris, o saldo de Neymar no PSG é bastante positivo. O atacante ajudou o clube a conquistar 10 títulos nacionais, sendo três edições do Campeonato Francês. Até o momento, ele alcançou a incrível marca de 88 gols e 48 assistências em 124 jogos. A temporada de estreia do brasileiro no PSG foi a que mais se destacou em números, quando participou com 45 gols nos 30 jogos que disputou em campo.

Neymar, que entrou na lista dos trinta jogadores indicados à Bola de Ouro deste mês, jogou contra o Olympique de Marseille no último domingo, mas ficou em branco. Ele esteve até perto de marcar um gol ainda no primeiro tempo, mas falhou. Sua atuação em campo foi criticada pelo jornal L'Equipe. “Será que um dia encontraremos o verdadeiro Neymar? A pergunta continua sem resposta”, questionou o jornal.

O brasileiro foi defendido pelo técnico Maurício Pochettino, que mostrou apoio ao jogador após a partida. “Estamos satisfeitos com o jogo do Neymar, ele sacrificou muito tempo. Estamos muito felizes com o seu empenho, o seu empenho e é daí que virá uma boa atuação”, afirmou.

Confira os jogos de Neymar no PSG nesta temporada

2021/2022

Jogos de Neymar: 8

Jogos PSG: 15

2020/2021

Jogos de Neymar: 31

Jogos PSG: 57

2019/2020

Jogos do Neymar: 27

Jogos PSG: 49

2018/2019

Jogos de Neymar: 28

Jogos PSG: 55

2017/2018

Jogos do Neymar: 30