Campeonato Brasileiro: Sem preservar jogadores, Inter enfrenta o São Paulo, no Morumbi

O Inter volta a campo neste domingo (31), às 18h15min, no Morumbi, para enfrentar o São Paulo. O time de Diego Aguirre vem de três jogos sem vitórias, após a derrota para o Palmeiras e os empates com Red Bull Bragantino e Corinthians. Para voltar a vencer e seguir dentro do G-6 do Brasileirão, o técnico uruguaio tem um dilema: escalar força máxima diante do tricolor paulista ou preservar peças pensando no clássico Grenal, no dia 6 de novembro, no Beira-Rio.

A tendência é de que não haja preservações e o Colorado vá com o que tem de melhor para à capital paulista. O jogador mais visado do elenco é o vice-artilheiro da competição com 11 gols: Yuri Alberto. Sem reposição, já que os jovens Matheus Cadorini e Vinícius Mello estão machucados, o camisa 11 liga o sinal de alerta com os dois cartões amarelos. E não é só ele entre os pendurados. Ao todo são sete, sendo cinco titulares - Saravia, Moisés, Taison e Maurício. Os outros dois são Zé Gabriel e Boschilia.

Aguirre ainda tem outras baixas para este domingo: Mercado e Rodrigo Dourado estão suspensos. A boa notícia são os retornos de Daniel ao gol, recuperado de uma fissura na costela, e Bruno Méndez à zaga, após superar um problema muscular. Com isso, uma possível escalação tem Daniel (Lomba); Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Maurício e Taison; Yuri Alberto.





O Colorado ainda treina nesta sexta-feira e sábado em Porto Alegre e embarca no início da tarde para São Paulo.