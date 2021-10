Brasileirão é o campeonato em que os jogadores correm menos, aponta pesquisa

Um estudo publicado pelo Cies (Centro Internacional de Estudos Esportivos) mostrou que o Campeonato Brasileiro é a competição em que os jogadores correm a menor distância em uma partida. Em média por jogo, somados, os atletas de linha (goleiro não incluído) da Série A do Brasileiro percorrem um total de 95,8 km. Essa distância, em empate com a Copa Sul-Americana, figura como a menor entre 31 campeonatos analisados.

O campeão da correria é o Campeonato Espanhol, no qual os jogadores percorrem, em média, 103,7 km por partida. Na sequência vêm o Campeonato Sueco (103,6 km) e o Campeonato Holandês (103,5 km).

A pesquisa do Cies foi realizada com informações do SkillCorner, serviço que coleta dados físicos, técnicos e táticos em partidas de futebol. O texto da entidade suíça é assinado por Raffaele Poli, Loïc Ravenel e Roger Besson. Ao todo, foram alvo de escrutínio 7.855 partidas, nos anos de 2020 e 2021.

A América do Sul sobressai nos campeonatos em que os jogadores cadenciam mais o jogo e se desgastam menos fisicamente. Além do Brasileiro e da Sul-Americana, correm bem abaixo da média por jogo (99,9 km) os atletas que participam da Libertadores (96,1 km) e do Campeonato Argentino (97,7 km).

Itália, Polônia e Bélgica possuem os outros campeonatos, além do Espanhol, do Sueco e do Holandês, em que a correria tem maior preponderância - respectivamente, 102,8 km, 102,8 km e 102 km em média por partida, na soma dos jogadores de linha.

O estudo também indica quais as posições que exigem maior (ou menor) fôlego. O meio-campista, por atuar no setor em que a bola mais passa, é quem mais corre (média de 10,6 km por partida), seguido pelo ala (10,3 km). O zagueiro tem o menor esforço físico, percorrendo 9,2 km por jogo, em média.

À luz dos dados obtidos, os pesquisadores concluíram, sem detalhar, que ligas que possuem jogadores mais velhos, como a da Turquia, registram uma distância percorrida nas partidas inferior às das que têm atletas mais jovens, como a da Holanda.

Outra conclusão, também não esmiuçada, é que correr mais não faz diferença significativa no resultado dos jogos, ou seja, a impressão de que quanto mais se corre maior é a chance de ganhar é somente uma impressão.

A pesquisa do Cies envolveu as seguintes competições, além das 11 já mencionadas: Champions League, Liga Europa, Major League Soccer (EUA), campeonatos Suíço, Inglês (primeira e segunda divisões), Croata, Espanhol (segunda divisão), Português, Russo, Tcheco, Alemão (primeira e segunda divisões), Italiano (segunda divisão), Ucraniano, Dinamarquês, Escocês, Francês (primeira e segunda divisões) e Grego.