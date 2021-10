Porto Alegre Country Club recebe etapa da 71ª edição do Sul-Brasileiro IESA BMW

Um dos mais tradicionais campeonatos de golfe do Brasil será realizado em Porto Alegre entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. O Porto Alegre Country Club (PACC) sediará uma das mais fortes competições do calendário brasileiro, válida para o ranking estadual e nacional da modalidade.

O número 1 do ranking brasileiro, o gaúcho Andrey Xavier Borges, volta à Capital para defender o título. Campeão da edição anterior, ele vem de uma sequência de vitórias no circuito. Entre agosto e outubro, ele venceu os três torneios que disputou.

Na categoria feminina, a paulista Marina Namie Nonaka, número 1 no ranking nacional, tem na disputa a chance de se isolar na primeira colocação. Vencedora do Aberto do Estado do Rio de Janeiro, ela mantém regularidade nos campeonatos, intercalando as duas primeiras posições nos últimos seis torneios.

Destaques nacionais do Porto Alegre Country Club também participam da competição. Contando com quatro atletas femininas no top ranking nacional e três atletas no masculino, o clube tem grande expectativa de garantir o título novamente com os jogadores da casa. Malu Soares e Martina Collares possuem conquistas e participações importantes, incluindo disputas pela seleção brasileira de Golfe. Já no masculino, Wesley Bairros, vencedor do Tour Juvenil-PR, é aposta do PACC.

A expectativa é que mais de 100 atletas participem da etapa que unirá diferentes gerações para partidas na modalidade stroke-play. Os competidores irão disputar 54 buracos, jogando ao longo de três voltas completas na cancha do clube.

Campo de golfe recebeu investimento de R$ 8 milhões

Integralmente reformado, com uma obra que contou com um investimento de R$ 8 milhões, o campo do clube possui certificação internacional e é reconhecido como um dos melhores do País e da América do Sul. “O PACC vem recebendo investimentos que visam o desenvolvimento e aprimoramento do esporte. Somos referência mundial na prática de golfe, já tendo vários de nossos jogadores se destacado neste cenário esportivo da modalidade”, afirma o presidente Carlos Geraldo Bernardes Coelho Silva.

A recente reforma do campo, a tradição de 90 anos e o histórico dos atletas locais garantiram ao PACC sediar em 2022 a Copa Los Andes, maior torneio latino-americano por equipes. O torneio reúne competidores de nove países e ocorre a cada nove anos no Brasil. Pela primeira, no próximo ano, será fora do eixo Rio-São Paulo. A Copa Los Andes fará parte das comemorações oficiais dos 250 anos de Porto Alegre.