Campeão olímpico, Italo Ferreira desafia ondas gigantes em Portugal

medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio O brasileiro Italo Ferreira surfou ondas gigantes em Nazaré, Portugal, nesta segunda-feira (25). Oesteve acompanhado de Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Lucas Fink na cidade portuguesa e compartilhou momentos no seu Instagram.

Italo mostrou bom humor ao divulgar fotos e vídeos das grandes ondas. "Sem seguro de vida, mas cheio de vontade de viver", afirmou o surfista, nas redes sociais. O brasileiro fez viagens por Portugal, Áustria, Alemanha, França, Espanha e depois retornou para terras portuguesas. Na semana passada, o surfista se encontrou com Neymar e Ronaldinho Gaúcho e foi presenteado com uma camisa do Paris Saint-Germain. No último domingo, esteve na companhia do comediante Whindersson Nunes. Nesta terça-feira (26), Italo Ferreira viaja para o Senegal.

Antes, o potiguar de Baía Formosa esteve na busca pelo bicampeonato mundial de surfe, mas viu o título ficar com o compatriota Gabriel Medina. Em setembro, lançou um documentário sobre sua trajetória no surfe desde criança. "A Curiosa História de Italo Ferreira" mostra como o garoto que começou a surfar com tampas de isopor que seu pai usava para guardar os peixes que pescava agora é campeão mundial e olímpico.