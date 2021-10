O que o Inter precisa para se garantir na Libertadores 2022

Brasileirão pode virar até um G-9 Faltando 10 jogos para serem disputados no Campeonato Brasileiro, o Inter ocupa a 6ª colocação da competição com 41 pontos e, atualmente, estaria classificado para a fase de pré-Libertadores. Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que chegar aos 58 pontos tem cerca de 95,9% de chance de se classificar para a Copa Libertadores de 2022. Entretanto, essa régua pode ser ainda menor, tendo em vista que o atual G-6 do, a depender dos resultados das atuais edições da Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

(Palmeiras ou Flamengo) Dada as atuais circunstâncias e a certeza de que os campeões da Libertadorese Sul-Americana (Red Bull Bragantino ou Athletico-PR) serão brasileiros, é projetado que a próxima edição da Libertadores tenha nove clubes representando o Brasil - sete na fase de grupos e dois nas fases preliminares. Porém, o G-9 só estará garantido caso os campeões das duas competições internacionais e da Copa do Brasil acabem entre os seis primeiros do campeonato, para que assim as vagas sejam repassadas ao sétimo, oitavo ou nono lugares.

O Inter de Diego Aguirre tem boas chances de conquistar uma vaga direta na fase de grupos do principal torneio continental em 2022. Com Palmeiras e Flamengo disputando o título da América e dificilmente saindo das primeiras posições do Nacional, o G-4 da fase de grupos deve acabar virando G-5. Além disso, os atuais três primeiros colocados do Brasileirão disputam as semifinais da Copa do Brasil. Caso um dos três conquiste a competição, o G-5 da fase de grupos vira um G-6.

Há ainda o Bragantino na final da Sul-Americana, o que pode transformar o G-6 em um G-7, dando vaga direta para a fase de grupos aos sete primeiros colocados do Brasileirão - mais duas vagas para a fase preliminar ao 8º e 9º lugares.

Assim, caso todas essas combinações de resultado aconteçam, o Inter disputaria a fase de grupos da próxima Libertadores se ficasse entre os sete primeiros colocados. Nas últimas três edições do Brasileiro, o sétimo colocado somou 58 pontos (2020) e 57 (2019 e 2018). Isso significa que para se garantir, o Colorado precisaria somar 17 pontos em 30 a serem disputados nas rodadas finais, um aproveitamento de 56,7% - cinco vitórias e dois empates seriam o suficiente. Na pior das hipóteses, cerca de 54 ou 55 pontos seriam o bastante para uma classificação às fases preliminares da maior competição sul-americana.

empate com o Corinthians por 2 a 2 Nesta segunda-feira (25), o grupo ganhou folga após o, no domingo. Nesta terça, Aguirre começa a preparar a equipe para encarar o São Paulo, fora de casa, no próximo domingo.

Últimas 10 rodadas do Inter