NBA divulga lista dos 76 maiores da liga norte-americana

A lista dos 76 maiores jogadores da história da NBA, divulgada na noite desta quinta-feira (21), gerou polêmica entre atletas em função do "esquecimento" de alguns nomes. O ranking, produzido em comemoração ao 75º aniversário da liga de basquete dos EUA, deveria conter 75 astros, mas um empate na votação "acrescentou" um nome a mais. Mesmo assim, sobraram reclamações de jogadores.

O ala Andre Iguodala, atualmente no Golden State Warriors, ironizou a ausência de Kyrie Irving na lista. "Então vocês estão dizendo que Kyrie Irving não está no top 75? Eu concordo... ele está no top 20, pelo menos”, tuitou., até o momento, não repercutiu a "escalação" em suas redes.