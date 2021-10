Verstappen e Hamilton duelam nos EUA em momento decisivo

O campeonato mais disputado da Fórmula 1 nos últimos tempos está chegando a sua reta final em um momento interessante: Max Verstappen é o líder da classificação, com 262,5 pontos, seis de vantagem para Lewis Hamilton (256,5).

Porém, a primeira colocação no Mundial trocou de mãos quatro vezes nas últimas seis provas. E isso pode acontecer mais uma vez neste domingo (24), às 16h, já que o GP dos Estados Unidos é disputado em uma pista na qual a Mercedes conquistou todas as pole-positions da era híbrida da F1, ou seja, de 2014 para cá. E, para isso, largar na primeira fila é essencial: todas as oito corridas disputadas em Austin foram vencidas por pilotos que saíram das duas primeiras colocações do grid.





Esta é a última pista de uma sequência que começou na Itália em que a Mercedes teria pequena vantagem, e será seguida por dois circuitos - no México e no Brasil - em que a Red Bull costuma se dar bem. O treino classificatório será neste sábado (23), às 18h, no Circuito das Américas.