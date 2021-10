A matemática do Grêmio para sair do Z-4 nesta rodada do Brasileirão

O Grêmio volta a campo na segunda-feira (25), às 20h, diante do Atlético-GO, em Goiânia. Ocupando a 19ª colocação com 26 pontos, as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o Tricolor tem 56,5% de chance de disputar a Série B em 2022. Até o momento, o clube é o quarto com mais probabilidade de cair, estando à frente apenas de Chapecoense (99,97%), Sport (62%) e Juventude (60,6%).

Os confrontos que mais interessam ao Grêmio desta 28ª rodada começam neste sábado com Santos x América-MG e Juventude x Ceará. Já na segunda, a torcida gremista foca no duelo entre Palmeiras x Sport. Na melhor das combinações de resultados, o time de Vagner Mancini pode terminar a rodada fora do Z-4, na 15ª colocação, com 29 pontos.

Para isso acontecer, o Tricolor precisa vencer os goianos e torcer por uma derrota do Santos e empate ou derrota de Bahia, Juventude e Sport. Se três destes resultados acontecerem, o Grêmio sairá do Z-4. Num primeiro momento, essa combinação se mostra bem difícil, já que Bahia e Juventude enfrentam, em casa, Chapecoense e Ceará, os dois piores visitantes do campeonato.

Na pior das combinações, ou seja, no caso de derrota para o Atlético-GO e vitórias de Santos, Bahia, Sport e Juventude, o Tricolor pode se ver novamente a cinco pontos do primeiro colocado fora do Z-4. Embora essa possibilidade seja mais fácil de acontecer, os adversários diretos não terão jogos fáceis. O Sport enfrenta fora de casa o Palmeiras, segundo melhor mandante, e o Santos recebe o América-MG, adversário direto da parte de baixo da tabela.

O Grêmio precisa alcançar uma pontuação entre 43 e 45 pontos para ter uma pequena possibilidade de não cair. As projeções da UFMG dão 27,26% de chance para o clube que somar 43 pontos, 10,25% para aqueles com 44 pontos, e 2,56% para 45 pontos. Caso chegue aos 42 pontos, a chance de rebaixamento sobe para 51,45%, e no caso de 41, chega a 74,47%.

Ainda assim, a pontuação mínima para permanecer na elite do futebol brasileiro pode ser ainda menor. Nas últimas duas edições, Fortaleza, com 41, e Ceará, com 39, escamparam. Neste cenário, o Tricolor precisa conquistar mais 17 pontos, equivalentes a 5 vitórias e 2 empates.

A boa notícia no treino desta quinta-feira (21) foi a presença de Borja. Recuperado da lesão no tornozelo esquerdo, o centroavante colombiano trabalhou normalmente e pode ficar à disposição para encarar os goianos. O grupo volta aos treinos nesta sexta (22), sábado e domingo, embarcando no final do dia para Goiás.